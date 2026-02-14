Введите ваш ник на сайте
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства

Вчера, 21:54

«Барселона» выпустила официальное заявление по поводу судейства в Испании.

Требования каталонцев расшифровал эксперт «Спорт-Экспресса» Александр Бобров.

«В документе клуб излагает несколько ключевых моментов.

1. Отсутствие последовательности в использовании дисциплинарных критериев

«Барселона» заявляет о существовании различных решений в ответ на действия идентичного характера, особенно это касается дисциплинарных санкций. Это неравенство создает ощущение двойных стандартов, несовместимых с принципами справедливости, равенства и правовой определенности, которые должны регулировать соревнования.

2. Противоречивость критериев в оценке эпизодов с игрой рукой

Клуб подчеркивает непоследовательность в интерпретации эпизодов с игрой рукой в штрафной площади – даже в матчах, которые обслуживают одни и те же судьи. Это отсутствие единообразия усиливает ощущение произвола и непредсказуемости в применении правил.

3. Накопление серьезных ошибок

Помимо отдельных случаев, «Барселона» указывает на неоднократное возникновение вопиющих судейских ошибок на протяжении всего сезона, многие из которых были решающими и нанесли ущерб клубу. Это накопление напрямую влияет на целостность соревнования и порождает растущее недоверие.

4. Использование видеоарбитров и прозрачность их работы

Клуб выражает обоснованные сомнения относительно использования и правильного применения технологии, особенно в решениях миллиметровой точности, которые не сопровождаются убедительными техническими объяснениями. Мы также осуждаем отсутствие прозрачности в управлении и публикации аудиозаписей ВАР.

5. Критерии для просмотра эпизодов на мониторе у поля

«Барселона» ставит под сомнение наличие четких и последовательных критериев, когда судьи направляются просматривать эпизоды на мониторе у поля. Это приводит к появлению неуверенности и ощущению неравенства в принятии решений.

Клуб подчеркивает, что его инициатива не направлена на то, чтобы ставить под сомнение профессионализм судейского сообщества. Мы скорее призываем к срочному пересмотру применяемых критериев, чтобы гарантировать:

– последовательность в судейских решениях;

– равное отношение к клубам;

– целостность и престиж соревнований.

Кроме того, «Барселона» требует полной публикации всех аудиозаписей, связанных с работой ВАР, независимо от того, проводился ли просмотр на поле. Это необходимая мера для обеспечения прозрачности и обучения судей.

Наконец, с целью укрепления доверия к системе клуб предлагает создать специальный дисциплинарный кодекс или регламент для судейского органа, который устанавливал бы публичные и прозрачные последствия в случаях серьезных ошибок или халатности. Это предложение не нацелено исключительно на защиту интересов клуба, а касается более широких обязательств по улучшению общего функционирования соревнований и направлено на благо всех клубов. Цель: предотвратить повторение подобных ситуаций и обеспечить четкость, стабильность и равноправие для всех.

«Барселона» требует, чтобы ее запросы были рассмотрены с максимальной серьезностью и были приняты конкретные меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем», – написал Бобров.

  • Вероятно, поводом для претензий стало судейство в 1-м полуфинальном матче Кубка Испании против «Атлетико» (0:4).
  • У «Барсы» не засчитали гол.
  • Ответный матч – 3 марта.

Главные новости
