Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе.

«Мбаппе в порядке. Он работал в общей группе и готов сыграть в завтрашнем матче», – сказал Арбелоа.

Сообщалось, что француз может пропустить игру с «Сосьедадом» из-за проблем с коленом.