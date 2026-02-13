Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»

Главный тренер «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о состоянии здоровья нападающего команды Килиана Мбаппе.
«Мбаппе в порядке. Он работал в общей группе и готов сыграть в завтрашнем матче», – сказал Арбелоа.
Сообщалось, что француз может пропустить игру с «Сосьедадом» из-за проблем с коленом.
- 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел за «Мадрид» 31 матч, забил 38 голов, сделал 5 ассистов.
- Игра «Реал» – «Реал Сосьедад» в 24-м туре Примеры пройдет 14 февраля и начнется в 23:00 мск.
Источник: официальный сайт «Реала»