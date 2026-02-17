Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»

«Жирона» одержала волевую победу над «Барселоной» в домашнем каталонском дерби.

Хозяева поля выиграли в 24-м туре Примеры со счетом 2:1.

На забитый мяч Пау Кубарси голами ответили Тома Лемар и Фран Бельтран.

Ламин Ямаль в конце первого тайма не реализовал пенальти.

«Барса» не смогла догнать «Реал» и осталась на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от мадридцев – 2 очка.

«Жирона» теперь находится на 12-й строчке.