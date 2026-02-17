Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»

«Жирона» одержала волевую победу над «Барселоной» в домашнем каталонском дерби.
Хозяева поля выиграли в 24-м туре Примеры со счетом 2:1.
На забитый мяч Пау Кубарси голами ответили Тома Лемар и Фран Бельтран.
Ламин Ямаль в конце первого тайма не реализовал пенальти.
«Барса» не смогла догнать «Реал» и осталась на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от мадридцев – 2 очка.
«Жирона» теперь находится на 12-й строчке.
Испания. Примера. 24 тур
Жирона - Барселона - 2:1 (0:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - П. Кубарси, 59; 1:1 - Т. Лемар, 62; 2:1 - Ф. Бельтран, 87.
Удаления: Х. Рока, 90+9 - нет.
Незабитые пенальти: нет - Л. Ямаль, 45+1.
Источник: «Бомбардир»