Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ Зимний кубок РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»

Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»

Сегодня, 00:59
2

«Жирона» одержала волевую победу над «Барселоной» в домашнем каталонском дерби.

Хозяева поля выиграли в 24-м туре Примеры со счетом 2:1.

На забитый мяч Пау Кубарси голами ответили Тома Лемар и Фран Бельтран.

Ламин Ямаль в конце первого тайма не реализовал пенальти.

«Барса» не смогла догнать «Реал» и осталась на втором месте в чемпионате Испании. Отставание от мадридцев – 2 очка.

«Жирона» теперь находится на 12-й строчке.

Испания. Примера. 24 тур
Жирона - Барселона - 2:1 (0:0)
Голы: 0:1 - П. Кубарси, 59; 1:1 - Т. Лемар, 62; 2:1 - Ф. Бельтран, 87.
Удаления: Х. Рока, 90+9 - нет.
Незабитые пенальти: нет - Л. Ямаль, 45+1.
Таблица турнира Календарь турнира

Еще по теме:
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
Ямаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна» 2
Кейн идет за рекордом Левандовского: «Нет ничего невозможного!»
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Барселона Жирона
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
U+1F596
1771279976
Неожиданно
Ответить
Октавиус
1771280429
Ямалька опять перед матчем пафоса навалил в соцсетях - и результат на лицо) пиши ещё!
Ответить
Главные новости
Летний трансфер «Краснодара», РФС вернется к вопросу о переходе в Азию, соперники сборной России в марте и другие новости
01:30
Реакция Аршавина на первый летний трансфер «Краснодара»
01:11
1
Примера. «Барселона» проиграла «Жироне» и уступила лидерство «Реалу»
00:59
2
Гурцкая – о футболисте «Зенита»: «Якорь страшный»
00:27
1
Аршавин определил позицию, требующую усиления в «Зените»
00:19
1
Гурцкая спрогнозировал итоговый топ-3 РПЛ: «Я остаюсь на своем»
Вчера, 23:49
1
Сильянов объяснил, почему в 18 лет сменил ЦСКА на «Локомотив»
Вчера, 23:31
Арбитру угрожали убийством за судейство в матче «Интер» – «Ювентус»
Вчера, 23:24
2
Семин прокомментировал выбор соперников для сборной России в марте
Вчера, 22:54
1
Трубин: «Моя семья проводит по 17-18 часов без электричества»
Вчера, 22:48
12
Все новости
Все новости
Кубарси из «Барселоны» раскрыл, почему его называли официантом из «Макдональдса»
Вчера, 19:51
Винисиус раскрыл свою слабость
Вчера, 08:17
ФотоЯмаль выложил загадочный пост: «Моя внутренняя бездна»
Вчера, 00:58
2
Примера. «Атлетико» после 4:0 с «Барсой» проиграл 0:3 «Райо Вальекано»
15 февраля
«Поели много дерьма»: Вальверде оценил сезон «Реала»
15 февраля
6
Винисиус обогнал Неймара по голам в Примере
15 февраля
«Реал» с отрывом лидирует в топ-5 лигах Европы по заработанным пенальти в сезоне
15 февраля
ФотоДевушка Винисиуса выложила фото в бикини с подарками от бразильца на 14 февраля
15 февраля
8
В Испании назвали 6 игроков, которые летом усилят состав «Реала»
15 февраля
1
Арбелоа объяснил, почему Мбаппе не сыграл с «Сосьедадом»
15 февраля
Арбелоа – об игроке «Реала»: «Выходит за рамки статистики – повезло, что он у нас есть»
15 февраля
Экс-судья Фернандес заявил о двух ошибках в пользу «Реала» в игре с «Сосьедадом»
15 февраля
Примера. «Реал» разгромил «Сосьедад» (4:1) и обогнал «Барсу», Винисиус сделал дубль с пенальти
15 февраля
«Барселона» опубликовала решительные требования насчет судейства
14 февраля
Известен слоган Лапорты на президентских выборах в «Барселоне»
14 февраля
2
Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» с «Сосьедадом»
13 февраля
Кандидат в президенты «Барселоны» пообещал трансфер уровня Роналдиньо
13 февраля
1
Флик раскритиковал работу судей после поражения «Барсы» от «Атлетико»: «Это катастрофа»
13 февраля
15
Испанский клуб получил трансферный бан до 2028 года
12 февраля
Захарян восстановился от травмы – он пропустил месяц
12 февраля
5
Стало известно, сможет ли Захарян сыграть против «Реала»
12 февраля
Винисиус поддержал игрока «Барселоны»
11 февраля
Беллингем может пропустить вдвое больше, чем ожидалось
10 февраля
Африканский тренер мечтает возглавить «Реал»
10 февраля
Левандовскому предложили контракт в МЛС
10 февраля
2
Зидан просил Черышева остаться в «Реале»: «А я уехал. Идиот, да?»
10 февраля
11
У Арбелоа конфликт с капитаном «Реала»
9 февраля
4
Мбаппе оскорбил судью
9 февраля
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 