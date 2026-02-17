Гурцкая – о футболисте «Зенита»: «Якорь страшный»

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игровых проблемах «Зенита».

Нападающего сине-бело-голубых Александра Соболева он назвал «страшным якорем».

«Если без шуток, смотри. Соболев – это якорь страшный, непреодолимый. Точно его не должно быть в составе.

Плюс, не знаю, или там была жара нечеловеческая, в этих матчах, но это очень медленно – всe, что делает Барриос.

Он боится ошибиться. Это то, чего не было. Он все мячи принимал по ходу, рисковал, однако в последние два года он очень сильно сдаeт.

Плюс Вендел, который опускается низко, берeт мяч, тащит его, много теряет времени. Вся конструкция, в которой Макс Глушенков должен играть повыше, ему надо мячи доставлять.

Но я заметил, не знаю, видно ли это было вживую, Вендел приходит в эту точку, Глушенков приходит в эту точку, и очень часто Педро смещается слева в центр.

И там получается большое скопление, что очень сильно облегчает работу защитникам», – заявил Гурцкая.