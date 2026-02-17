Генич оценил риски «Зенита» при аренде Дурана

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич высказался о новичке «Зенита» Джоне Дуране.

Колумбийца арендовали за 2,7 млн евро с необязательной опцией выкупа.

Первую половину сезона нападающий провел в «Фенербахче»: 21 матч, 5 голов, 3 ассиста.

В составе «Аль-Насра» Дуран забил 12 мячей в 18 играх. Саудовцы год назад заплатили за него 77 млн евро.

«С учeтом того, что у нас нет еврокубков, того, что впереди чемпионат мира, и ему очень хочется туда попасть, может, он специально приехал конкурировать в этой среде с Кордобой.

Так, чтобы один на один, чтобы тренер сборной Колумбии видел. «Зенит» ничем не рискует. Имею в виду, что они не потратили очередные 20-25 миллионов евро, чтобы купить этого нападающего.

А здесь за вполне нормальные деньги они привозят хорошего форварда, предельно мотивированного, будем надеяться, которому хочется перед ЧМ себя показать.

Не получится себя проявить? Ну уйдeт. Получится? Принесeт чемпионство», – заявил Генич.