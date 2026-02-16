Агент подтвердил интерес «ПСЖ» к Батракову

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что «ПСЖ» действительно рассматривал вариант с покупкой полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.
– Готов ли Батраков выступать в большом европейском клубе?
– Думаю, да. Считаю, он уже может играть в большом клубе. Могу сказать, что «ПСЖ» действительно проявлял интерес к Батракову.
Если говорить про сейчас, то Батраков продлил контракт с «Локомотивом», поэтому все зависит от того, как его оценивает клуб, за какую сумму они будут готовы его продать.
Летом станет понятно, что будет дальше. Но важно и то, как Батраков закончит сезон.
- В этом сезоне 20-летний Батраков забил 15 голов и сделал 6 ассистов в 23 матчах.
- Его рыночная стоимость – 25 миллионов евро.
Источник: «Матч ТВ»