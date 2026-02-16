Агент подтвердил интерес «ПСЖ» к Батракову

Футбольный агент Паулу Барбоза заявил, что «ПСЖ» действительно рассматривал вариант с покупкой полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

– Готов ли Батраков выступать в большом европейском клубе?

– Думаю, да. Считаю, он уже может играть в большом клубе. Могу сказать, что «ПСЖ» действительно проявлял интерес к Батракову.

Если говорить про сейчас, то Батраков продлил контракт с «Локомотивом», поэтому все зависит от того, как его оценивает клуб, за какую сумму они будут готовы его продать.

Летом станет понятно, что будет дальше. Но важно и то, как Батраков закончит сезон.