Рейс ответил, кто ему помогает освоиться в ЦСКА

Новый защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал об адаптации в московской команде.
«В Москве Мойзес уже сводил меня в итальянский ресторан. Кстати, очень хороший. Мойзес очень помогает мне в адаптации. Он отвечает на мои вопросы.
Он рассказал мне про состав команды, про работу главного тренера, про жизнь в Москве. Поэтому я ему очень благодарен. Это был позитивный диалог», – заявил Рейс.
- 30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.
- В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал ЦСКА