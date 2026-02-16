Рейс ответил, кто ему помогает освоиться в ЦСКА

Новый защитник ЦСКА Матеус Рейс рассказал об адаптации в московской команде.

«В Москве Мойзес уже сводил меня в итальянский ресторан. Кстати, очень хороший. Мойзес очень помогает мне в адаптации. Он отвечает на мои вопросы.

Он рассказал мне про состав команды, про работу главного тренера, про жизнь в Москве. Поэтому я ему очень благодарен. Это был позитивный диалог», – заявил Рейс.