В Португалии расхвалили новичка ЦСКА Рейса

Португальский агент Паулу Барбоза оценил зимние трансферы ЦСКА.

«Я считаю, что ЦСКА лучше всех клубов РПЛ провел зимнюю трансферную кампанию. Армейский клуб совершил отличные сделки зимой, подписав Лусиано Гонду, Дмитрия Баринова и Матеуса Рейса.

Знаю бразильца по игре за «Спортинг» в Португалии и могу сказать, что он является очень хорошим защитником и настоящим бойцом на футбольном поле. Это универсальный игрок, который может действовать на разных позициях и что самое главное – обладает большим опытом, так как регулярно выступал в той же Лиге чемпионов. В общем, очень хорошее усиление для красно-синих», – сказал Барбоза.