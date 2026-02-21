86-летний ветеран ЦСКА заявил о своем сходстве с новичком команды Рейсом

Владимир Пономарев, бывший защитник ЦСКА, высказался о новичке команды Матеусе Рейсе.
«Я знаю, что мы с Рейсом родились в один день с разницей в 55 лет.
Что ж, желаю ему завоевать много титулов с ЦСКА! Главное, чтобы у него не было травм, чтобы он не жалел себя на футбольном поле и полностью отдавался игре», – сказал Пономарев.
- 30-летний бразилец перешел из «Спортинга» на правах свободного агента.
- В составе предыдущей команды Рейс провел 222 матча, забил 3 гола и сделал 11 ассистов.
- Его рыночная стоимость – 4 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»