Дивеев – об уходе в «Зенит»: «Мне позвонил Бабаев и сказал, что ЦСКА нужен нападающий»

Зимний новичок «Зенита» Игорь Дивеев подробно рассказал, что предшествовало его трансферу из ЦСКА.

Центрального защитника в январе забрали в обмен на Лусиано Гонду.

Зенитовцы доплатили 2 млн евро в рамках сделки.

26-летний Дивеев провел за армейцев 203 матча, забил 20 голов и сделал 5 ассистов.

«Мне позвонил [гендиректор ЦСКА] Бабаев и сказал: «Есть такой интерес от «Зенита», и плюс, Игорь, пойми, что нам тоже нужен нападающий».

И я понимал, что здесь уже как будто на 80-90% переход осуществится. Понятно, надо было, чтобы клубы договорились сами, и они сами этим занимались. Но я ему дал понять, что я готов.

Удивило ли это меня? Меня это и не удивило, и мне никто не говорил, что будет звонить Бабаев. Просто был разговор о том, что я хочу.

Вот именно он мне сказал: «Что ты хочешь?» Я ему ответил: «Если это будет выгодно для ЦСКА и «Зенита», я готов это сделать». Все.

Вот именно такой был конкретный ответ с моей стороны. Там не было сказано: «Мы готовы это рассмотреть, скажи свое мнение», – заявил Дивеев.