Пономарев раскритиковал футболиста «Зенита»: «Как он может что-то требовать?»

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарев прокомментировал ситуацию с защитником «Зенита» Вячеславом Караваевым.

У игрока летом истекает контракт.

Он готов продлить соглашение с повышением зарплаты на 20-25%.

Караваев из-за травм не участвовал в официальных матчах «Зенита» с 27 ноября 2024 года.

– Я на стороне «Зенита». Что из себя представляет Караваев? Средний защитник. Год не играл из-за травмы? Тем более.

Честно говоря, я и раньше им не восхищался. Напрасно Караваев это делает. Надо остаться при своих деньгах. А когда заиграет, можно о чeм-то говорить.

Это агенты будоражат. Эта банда. Она всe портит. Испортила весь российский футбол. Как это игрок может требовать?

Если тренер в нем заинтересован, он вызовет его и скажет: «Ты знаешь, мы хотим повысить тебе заработную плату, потому что ты – игрок основного состава, мы тобой очень довольны». И всe. Какой агент?

– На ваш взгляд, агенты не выглядят оторванными от жизни?

– Конечно. Я об этом молчу. Надоело уже об этом говорить. Это безобразие!

– Появилась информация, что Караваев ведeт переговоры с ЦСКА. Вам бы хотелось, чтобы он играл за вашу любимую команду?

– Нет, он не нужен. У нас команда укомплектована на 100 с лишним процентов. На какое место брать Караваева?

– Правого защитника.

– Там у нас хорошо вписался Гайич. Есть Круговой. Так что Караваев не нужен. Будет только лишняя нервозная обстановка в команде. Все же ходят играть. В полузащите, вообще, перебор игроков.

– Как вы считаете, что «Зениту» делать с Караваевым?

– Пускай он терпит до лета. Человек получил травму и год не играл. Как он может что-то требовать? Это вообще абсурд.

Когда я получил травму, не знал, буду играть в основном составе ЦСКА или нет, потому что там место было занято.