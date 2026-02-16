Мостовой уничижительно высказался о соперниках сборной России

Александр Мостовой отреагировал на новость, что сборная России в марте сыграет со сборными из топ-100 рейтинга ФИФА.

«Положительно отношусь к этому. Мы в последнее время уже начали играть с более-менее хорошими командами. Были матчи с Перу и Чили.

Сейчас многие команды готовятся к чемпионату мира, поэтому вряд ли сыграем с ними. Но мы четыре года играем непонятно с кем, так что ничего страшного.

Можно сыграть и в регионах, но это приоритет тех людей, кто принимает решения. Единственное, жаль, что мы редко играем с сильными командами, потому что нужно соревноваться с сильными.

У Чили с Перу были не основные составы, и сразу у нас возникли проблемы», – сказал Мостовой.