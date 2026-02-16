Погребняк сказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы с лидерами РПЛ

Экс-нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк сказал, чего ждет от красно-белых во второй части сезона.
«Спартак» для меня остаeтся загадкой. Не знаю, чего ждать от них во второй части чемпионата. Трансферное окно ещe не закрыто и, возможно, они кого-то возьмут. Но чтобы составить серьeзную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия. Я сомневаюсь, что это случится», – сказал Погребняк.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 29 очками после 18 туров.
- Чемпионат России возобновится 27 февраля.
Источник: Metaratings.ru