Погребняк сказал, что нужно сделать «Спартаку» для борьбы с лидерами РПЛ

Экс-нападающий «Зенита» и «Спартака» Павел Погребняк сказал, чего ждет от красно-белых во второй части сезона.

«Спартак» для меня остаeтся загадкой. Не знаю, чего ждать от них во второй части чемпионата. Трансферное окно ещe не закрыто и, возможно, они кого-то возьмут. Но чтобы составить серьeзную конкуренцию лидерам, им надо приложить неимоверные усилия. Я сомневаюсь, что это случится», – сказал Погребняк.