Митрюшкин сказал, пытался ли «Спартак» вернуть его

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, мог ли он вернуться в «Спартак» после ухода из клуба в 2015 году.

– Сейчас понимаете, почему не получилось в «Спартаке»?

– Возможно, если бы остался, то перетерпел бы тот период и со временем стал бы вратарем основы «Спартака». Но я осознанно выбрал путь в Европу, планировал его как трамплин в топ-5 лиг. До травмы у меня все получалось.

– «Спартак» пытался во время карьеры вас вернуть?

– Нет.

– Некоторые болельщики «Спартака» сейчас пишут про вас: «Как могли потерять такого вратаря?» С Ребровым часто общаетесь?

– На эту тему точно не списывались. Поздравляем друг друга с днем рождения, просто переписываемся иногда, но возвращение в «Спартак» не обсуждали.

– При переходе в «Сьон» сильно потеряли в деньгах по сравнению со «Спартаком»?

– Я этот переход и не оценивал выгодным в финансовом плане. «Спартак» знал мою позицию, они были заинтересованы, чтобы я никуда не уходил, но они мне пошли навстречу – отпустили с опцией обратного возврата.

– Этой опцией так и не воспользовались...

– Да, я получил травму и переподписал контракт со «Сьоном».