Митрюшкин сказал, пытался ли «Спартак» вернуть его

Вратарь «Локомотива» Антон Митрюшкин рассказал, мог ли он вернуться в «Спартак» после ухода из клуба в 2015 году.
– Сейчас понимаете, почему не получилось в «Спартаке»?
– Возможно, если бы остался, то перетерпел бы тот период и со временем стал бы вратарем основы «Спартака». Но я осознанно выбрал путь в Европу, планировал его как трамплин в топ-5 лиг. До травмы у меня все получалось.
– «Спартак» пытался во время карьеры вас вернуть?
– Нет.
– Некоторые болельщики «Спартака» сейчас пишут про вас: «Как могли потерять такого вратаря?» С Ребровым часто общаетесь?
– На эту тему точно не списывались. Поздравляем друг друга с днем рождения, просто переписываемся иногда, но возвращение в «Спартак» не обсуждали.
– При переходе в «Сьон» сильно потеряли в деньгах по сравнению со «Спартаком»?
– Я этот переход и не оценивал выгодным в финансовом плане. «Спартак» знал мою позицию, они были заинтересованы, чтобы я никуда не уходил, но они мне пошли навстречу – отпустили с опцией обратного возврата.
– Этой опцией так и не воспользовались...
– Да, я получил травму и переподписал контракт со «Сьоном».
- Митрюшкин провел за основной состав «Спартака» 4 матча в 2014–2015 годах, пропустил в них 6 голов.
- «Сьон» приобрел голкипера за 380 тысяч евро без учета бонусов в феврале 2016 года.