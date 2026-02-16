Введите ваш ник на сайте
Орлов: «Щeлочку я нашeл однажды — она стала легендарной»

Сегодня, 13:08
4

Комментатор Геннадий Орлов высказался о своих перлах и ляпах в прямом эфире.

«Я могу всю передачу говорить о перлах всех комментаторов, потому что я и сам… (смеeтся). Ну, щeлочку я нашeл однажды – она стала легендарной. И много всего другого и прочего. И Алдервейрелд у меня это самое. Ну так оно есть. Вот эти перлы могут быть и придуманные, и иногда случайно вылетающие. Но они существуют!

Я очень благодарен. Мои оговорки 2008 года… Сейчас какой год? Понимаете, как я запал в душу болельщику, что он меня вспоминает. Это хорошо! Мы сейчас вместе улыбаемся на этот счeт. Конечно, бывают оговорки. Но у меня любимая пословица: «Кто бежит – тот спотыкается, кто ползет – тот не спотыкается», – сказал Орлов.

Источник: радио «Зенит»
Орлов Геннадий
Император Бомжей
1771237961
Кто бежит – тот спотыкается, кто ползет – тот не спотыкается- какая то новая поговорка, звучит даже шляпно))) Кто лежит-тот кайфует, кто не кайфует не лежит
Ответить
aldo conte
1771239345
Когда смотрю футбол, всегда звук выключаю. Все эти комментаторы для домохозяек. "Иванов передал мяч Петрову" - это я и сам вижу.
Ответить
ScarlettOgusania
1771242697
"Ну, щeлочку я нашeл однажды – она стала легендарной"... ...помним-помним, как Гена Канделаки по срач-тв "полоскал"...))
Ответить
