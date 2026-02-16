«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»

«Локомотив» не смог договориться о переходе вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.
Московский клуб был заинтересован в игроке, но переговоры зашли в тупик после требования стороны футболиста о зарплате в 5 миллионов рублей в месяц. Олейников по-прежнему ведeт переговоры с «Рубином».
В этом сезоне вингер принял участие в 18 матчах за «Крылья Советов», в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.
- Контракт игрока с самарцами рассчитан до лета 2027 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость Олейникова в 1,5 миллиона евро.
Источник: «Чемпионат»