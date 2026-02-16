«Локомотив» не договорился о зарплате с вингером «Крыльев»

«Локомотив» не смог договориться о переходе вингера «Крыльев Советов» Ивана Олейникова.

Московский клуб был заинтересован в игроке, но переговоры зашли в тупик после требования стороны футболиста о зарплате в 5 миллионов рублей в месяц. Олейников по-прежнему ведeт переговоры с «Рубином».

В этом сезоне вингер принял участие в 18 матчах за «Крылья Советов», в которых отметился 2 голами и 2 результативными передачами.