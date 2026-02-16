Слуцкий назвал минимальную сумму, которую согласен получать за 1 съемочный день или лекцию

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал о заработках от участия в медиапроектах.

«Кейсы есть разные, от «бесплатно», если это благотворительная или интересная мне история, до очень больших сумм. Скажем так, стартовый ценник – от 500 тысяч рублей. Для меня это универсальная цифра, столько же стоит от меня один съeмочный день или лекция», – сказал Слуцкий в видео на YouTube-канале «За деньги».

По словам специалиста, у него есть контракт с программой «Это футбол, брат!», а также он является лицом «Т-Банка». Вся следующая пауза на сборные в марте у него уже расписана.