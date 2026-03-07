Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

Вчера, 14:06
1

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого победил в 1-м туре чемпионата Китая «Далянь Йингбо» со счетом 5:3.

Шанхайцы пропустили первыми на четвертой минуте, но затем переломили встречу в свою пользу.

Теперь на счету «Шэньхуа» минус семь очков, поскольку перед сезоном команду наказали снятием десяти очков по делу о договорных матчах.

  • Это третий сезон Слуцкого в Китае. Оба предыдущих закончились вторым местом в чемпионате, а титул брали соседи из «Порта».
  • Контракт тренера действует до декабря. Об интересе к Слуцкому в чемпионате России не сообщается.
  • Слуцкий тренировал в Европе «Халл Сити» и «Витесс».

Еще по теме:
Березуцкий оценил шансы на переход Слуцкого в «Спартак» 12
Генич высмеял Слуцкого за слова о журналистах 5
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого проиграл команде из Таиланда в азиатской ЛЧ 2
Источник: «Бомбардир»
Китай. Суперлига Россия. Премьер-лига Далянь Йингбо Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
bashnat013
1772883787
Че за тема в Китае 9 команд начинают с минусом по очкам !там же закон обманул казнить почему не исполнили до начала чемпионата
Ответить
Главные новости
ВидеоШнякин: «Пенальти назначены по делу, кривоногость исполнителей – это проблемы «Зенита»
15:24
2
Реакция Бубнова на поражение «Зенита»: «Второго пенальти не было»
15:00
3
Семак объяснил поражение от «Оренбурга»
14:45
20
ФотоИгрок «Оренбурга» показал жест пересчета купюр после второго пенальти в пользу «Зенита»
14:30
14
Обзор матча «Оренбург» – «Зенит»: голы и лучшие моменты (Видео)
14:00
6
РПЛ. «Оренбург» одержал волевую победу над «Зенитом», который не забил два пенальти
14:00
111
ВидеоСоболев «дирижировал» после гола в ворота «Оренбурга»
13:10
10
ЭСК признал 1 ошибку у судей в 19-м туре РПЛ
12:57
4
ВидеоЖуравель – о пенальти в пользу «Зенита»: «В Англии такие не ставят»
12:42
19
ВидеоСоболев забил во 2-м матче подряд
12:28
5
Все новости
Все новости
Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами
Вчера, 14:06
1
Слуцкий раскрыл сумму, потраченную на улучшение внешности
17 февраля
1
Слуцкий раскрыл самую дорогую покупку за последние полгода
16 февраля
Слуцкий не намерен возвращаться в РПЛ: «Почему я должен об этом мечтать?»
15 февраля
21
Слуцкий раскрыл свой секрет похудения
14 февраля
1
Слуцкий откровенно ответил, сколько у него накоплено денег
13 февраля
6
ФотоРоссийский защитник Сорокин подписал контракт с новым клубом
5 февраля
Назван клуб, в который перейдет российский игрок из Лиги чемпионов
4 февраля
3
ФотоЭкс-форвард ЦСКА отправился играть в Китай
4 февраля
Слуцкий отреагировал на снятие 10 очков с «Шанхай Шэньхуа»
29 января
8
С «Шэньхуа» Слуцкого сняли 10 очков по делу о коррупции и договорных матчах
29 января
22
Слуцкий прояснил свое будущее в «Шанхай Шэньхуа»
16 января
2
Слуцкий номинирован на звание тренера года в Китае
2025.12.01 18:54
Слуцкий сообщил, в каком клубе будет работать в следующем году
2025.11.27 18:46
1
Слуцкий прокомментировал упущенное чемпионство в Китае
2025.11.26 21:59
3
Определилось итоговое место «Шэньхуа» Слуцкого в чемпионате Китая
2025.11.22 12:30
6
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого выиграл перед решающим туром чемпионата Китая
2025.10.31 16:55
3
«Шанхай Шэньхуа» Слуцкого одержал волевую победу в чемпионате Китая
2025.10.17 17:11
3
Слуцкий пригласил Медведева на базу «Шанхай Шэньхуа» – Даниил ответил
2025.10.08 21:21
«Шэньхуа» Слуцкого победил со счетом 6:1
2025.09.26 15:03
1
«Шэньхуа» Слуцкого трижды вел в счете, но потерял очки (3:3)
2025.09.12 17:12
2
«Шэньхуа» Слуцкого проиграл на родине ковида
2025.08.31 17:06
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого едва не потерял очки в 4-м матче подряд, дважды забив после 90-й минуты
2025.08.23 16:47
Слуцкий объяснил отъезд из России
2025.08.19 19:53
1
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»
2025.08.19 00:48
2
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого проиграл впервые за 2 месяца, уступив в дерби «Шанхай Порту» (1:2)
2025.08.09 16:46
4
Реакция Слуцкого на 4:4 в матче «Юньнань Юкунь» – «Шанхай Шэньхуа»
2025.08.02 18:00
Суперлига. «Шэньхуа» Слуцкого спас ничью (4:4), отыгравшись с 0:3
2025.08.02 15:04
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 