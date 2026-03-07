Слуцкий начал сезон в Китае с победы в матче с восемью голами

«Шанхай Шэньхуа» под руководством российского тренера Леонида Слуцкого победил в 1-м туре чемпионата Китая «Далянь Йингбо» со счетом 5:3.
Шанхайцы пропустили первыми на четвертой минуте, но затем переломили встречу в свою пользу.
Теперь на счету «Шэньхуа» минус семь очков, поскольку перед сезоном команду наказали снятием десяти очков по делу о договорных матчах.
- Это третий сезон Слуцкого в Китае. Оба предыдущих закончились вторым местом в чемпионате, а титул брали соседи из «Порта».
- Контракт тренера действует до декабря. Об интересе к Слуцкому в чемпионате России не сообщается.
- Слуцкий тренировал в Европе «Халл Сити» и «Витесс».
Источник: «Бомбардир»