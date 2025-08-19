Введите ваш ник на сайте
Слуцкий: «У меня есть точка отчисления»

Сегодня, 00:48

Главный тренер «Шанхай Шэньхуа» Леонид Слуцкий рассказал, как более десяти лет назад в его жизни случился поворотный момент.

«У меня есть точка отчисления. Я дату не назову, но это точно март 2014 года.

У нас первая игра года, ЦСКА идет на 6-м месте в турнирной таблице после чемпионского года – это прямо провал. Первая игра – мы ведем 2:0 у московского «Динамо» и потом проигрываем 4:2.

Я получаю миллиард гневных сообщений, болельщики проклинают, желают всего. Я в низшей точке депрессии. И мне звонит мой преподаватель.

Когда он позвонил 20-й раз, я взял трубку: «Вдруг что-то случилось». Хотя в таком состоянии я обычно не общаюсь.

Я беру трубку и слышу, что мне дается совет, что мне нужно было делать. При всем уважении к этому преподавателю – он никогда не работал тренером даже в низших дивизионах. Это был не тот момент, когда я должен был выслушивать советы.

И вот у меня была такая точка. Я открываю список контактов, смотрю на человека и ощущаю – он мне нужен в жизни или не нужен. Он мне создает проблемы или это общение мне интересно. И я просто начинаю: «удалить, заблокировать, удалить, заблокировать».

Я просто вырезал всех людей, которые мне доставляли проблемы в этой жизни. Мне помогла низшая эмоциональная точка. Я прямо ощущал энергетически – мне хочется общаться с этим человеком или нет», – заявил Слуцкий.

  • Российский специалист проводит 2-й сезон в Китае.
  • В ЦСКА он работал с 2009 по 2016 год, после чего тренировал сборную России, «Халл Сити», «Витесс» и «Рубин».

Источник: Sport24
Китай. Суперлига Шанхай Шэньхуа Слуцкий Леонид
