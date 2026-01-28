Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России

Юрий Жирков рассказал, как экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий застал его за компьютерной игрой.

– Вы сказали про футбольные симуляторы – а военные игры вам не нравятся?

– Раньше играл в «танчики»! Была еще игра, где бегаешь за Советскую армию...

В сборной как раз был случай: сижу прохожу миссию в Сталинграде – вдруг кто-то стучится в номер. Оторваться и тем более поставить на паузу нельзя. Поэтому, не отрываясь от экрана, кричу: «Кто там?» Никто не отвечает.

Опять стук в дверь. Кричу: «Войдите!» Думал, уборщица, может. Но никто не входит, потому что дверь закрыта. Опять стук... Уже ору матом: «Кто, ***?»

В итоге поднимаюсь, открываю дверь – а там стоит Леонид Викторович. Хотел мне что-то по тактике объяснить. А он же из Волгограда... Говорю ему: «Я как раз ваш город защищал!»