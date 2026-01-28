Введите ваш ник на сайте
  • Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России

Жирков вспомнил, как случайно обматерил Слуцкого в сборной России

Сегодня, 20:20
3

Юрий Жирков рассказал, как экс-тренер сборной России Леонид Слуцкий застал его за компьютерной игрой.

– Вы сказали про футбольные симуляторы – а военные игры вам не нравятся?

– Раньше играл в «танчики»! Была еще игра, где бегаешь за Советскую армию...

В сборной как раз был случай: сижу прохожу миссию в Сталинграде – вдруг кто-то стучится в номер. Оторваться и тем более поставить на паузу нельзя. Поэтому, не отрываясь от экрана, кричу: «Кто там?» Никто не отвечает.

Опять стук в дверь. Кричу: «Войдите!» Думал, уборщица, может. Но никто не входит, потому что дверь закрыта. Опять стук... Уже ору матом: «Кто, ***?»

В итоге поднимаюсь, открываю дверь – а там стоит Леонид Викторович. Хотел мне что-то по тактике объяснить. А он же из Волгограда... Говорю ему: «Я как раз ваш город защищал!»

  • Жирков закончил карьеру в 2023 году.
  • Он поиграл за тамбовский «Спартак», ЦСКА, «Челси», «Анжи», «Динамо», «Зенит» и «Химки».
  • Юрий – 5-кратный чемпион России, победитель АПЛ, обладатель Кубка УЕФА, бронзовый призер Евро-2008.
  • За сборную Жирков провел 105 матчей, забил 2 гола и сделал 11 ассистов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Шанхай Шэньхуа Россия Жирков Юрий Слуцкий Леонид
Император 1
1769622144
Смешной случай)
Ответить
Красногвардейчик
1769624784
Ну тут Слуцкий виноват, надо называться))
Ответить
...уефан
1769625567
...вроде, на тот момент, уже взрослый человек, и тем более, взрослый на данный момент времени. Или я, что-то не догоняю? Или с его, и ему подобными, мозгами не то? Запашок, какой-то от этих слов и воспоминаний идёт. Сталинград? Он? Защищает?...
Ответить
  • Читайте нас: 