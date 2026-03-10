Орлов назвал слабую сторону «Зенита»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что «Зениту» сейчас не хватает командного взаимодействия.
«У «Зенита» кто-то один берeт мяч, а все остальные на него смотрят… Ждут, что он сделает.
Вот это [взаимодействие] у «Зенита» пока не наиграно. А оно должно быть», – сказал Орлов.
- «Зенит» идет на втором месте в РПЛ после 20 туров.
- Петербуржцы набрали 42 очка. Отставание от лидирующего «Краснодара» – 1 балл.
- В воскресенье команда Сергея Семака сенсационно проиграла «Оренбургу» – 1:2.
- Следующий соперник – «Спартак» (14 марта, 16:00 мск).
Источник: «Чемпионат»