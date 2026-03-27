Орлов недоволен ценами на матч сборной России

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал РФС за ценовую политику.
«Меня вот что озадачило. Прочитал я про стоимость билетов на «Газпром Арену» на матч Россия – Мали. Нижняя граница цены – 800 рублей, кажется. РФС арендует стадион, то есть ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения к назначению цен на билеты.
Мне кажется, лучше билеты по 200 рублей сделать, чтобы был полный стадион! А за такие деньги они вряд ли наберут и 20 тысяч зрителей на трибунах. Это удивительно, что не понимают [в РФС]...» – сказал Орлов.
- Россия примет Мали 31 марта.
- Мали приедет без ряда ведущих игроков.
- Россияне отстранены от международного футбола с 2022 года.
