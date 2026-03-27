Орлов недоволен ценами на матч сборной России

Вчера, 18:23
6

Комментатор Геннадий Орлов раскритиковал РФС за ценовую политику.

«Меня вот что озадачило. Прочитал я про стоимость билетов на «Газпром Арену» на матч Россия – Мали. Нижняя граница цены – 800 рублей, кажется. РФС арендует стадион, то есть ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения к назначению цен на билеты.

Мне кажется, лучше билеты по 200 рублей сделать, чтобы был полный стадион! А за такие деньги они вряд ли наберут и 20 тысяч зрителей на трибунах. Это удивительно, что не понимают [в РФС]...» – сказал Орлов.

  • Россия примет Мали 31 марта.
  • Мали приедет без ряда ведущих игроков.
  • Россияне отстранены от международного футбола с 2022 года.

Россия. Премьер-лига Россия Орлов Геннадий
Комментарии (6)
Дубина
1774626188
Одна коффешка приползет пьяная)))
Foxitkuban
1774628534
Нормальная цена
andrei-sarap-yandex
1774630727
ЗА ТАКИХ РОСС.игроков можно и по 50 рублей на матч....МЕЛКАДЗЕ ИГРОК КАК И АГАЛАРОВ
subbotaspartak
1774632804
...то есть ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения... Я в том году на Кубке со Спартаком (0:0) не в центре сидел за 5700... ...ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения...
Fibercore
1774636966
Ничего, газик нагонит народу (ах да, он же тут не при чём), чтоб не опозориться перед заполняемостью Озон-Арены в миллионном городе, по сравнению с 5-ти милионным.
cska1948
1774680627
"...РФС арендует стадион, то есть ни «Зенит», ни Санкт-Петербург не имеет отношения к назначению цен на билеты..." -------------- К ценам на билеты, да, не имеют отношения. Зато имеют отношение к арендной плате. Видимо, и цены на билеты пропорционально соответствуют арендной плате. Так что не надо Орлову тут "дурочка" включать.
