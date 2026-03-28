«Краснодар» во время паузы в РПЛ добился крупной победы

«Краснодар» провел домашний товарищеский матч против медийного «Амкала». Команда из чемпионата России победила со счетом 4:0.
Это уже не первая встреча между командами. Они и ранее играли во время международных пауз в чемпионате России.
- Краснодарский клуб лидирует в турнирной таблице чемпионата России. Команда Мурада Мусаева защищает титул, завоеванный в прошлом году. Это был первый трофей в 18-летний истории «Краснодара».
- На очко от «Краснодара» отстает «Зенит». Команды встретятся в чемпионате 12 апреля. Встреча состоится на петербургском стадионе «Газпром Арене».
- Сезон РПЛ возобновится через неделю.
