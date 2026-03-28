Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Минздрав принял окончательное решение по пиву на стадионах

Минздрав принял окончательное решение по пиву на стадионах

28 марта, 17:27
14

Дмитрий Свищев заявил, что Минздрав заблокировал законопроект о возвращении пива на российские стадионы.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту рассказал, что в ближайшее время перспектив по снятию запрета на продажу пива на аренах нет.

«К сожалению, судя по всему, это останется историей. Наше министерство здравоохранения заблокировало принятие этого закона. В ближайшее время перспектив по возвращению пива нет. Минздрав говорит, что пиво на стадионе – это алкоголизация общества.

Но как это так? На арену приходит болельщик, и он там находится, чтобы смотреть матч своей любимой команды, а не выпивать. Возьмет он два бокала пива от силы, разве напьется он этим? Нет. Те, кто хотят напиться, они идут в бар или домой, покупают ящик пива, прихватив чипсы с воблой. Это же гораздо страшнее. Для меня удивительно, что этого не видит Минздрав», – сказал Свищев.

  • Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года.
  • Власти временно снимали его во время Кубка конфедераций-2017 и чемпионата мира-2018.
  • РПЛ сейчас на международной паузе.

Россия. Премьер-лига
Комментарии (14)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
...уефан
1774708633
...поддерживаю Минздрав, я тоже думаю, что нужно начинать с водки!...
Ответить
рылы
1774708701
хайнекен, помнится, предлагал рфс 2 миллиарда рублей за эксклюзивный контракт на продажу пива на наших стадионах. казалось бы: вот они и деньги на детский спорт, о котором так верещат на каждом углу. но ведь не надо же, да?)
Ответить
рылы
1774708815
если верить федуну (а в данном случае нет оснований не верить) - спартак ежегодно недополучал 1 миллиард рублей из-за запрета на продажу пива. т.е., по его расчётам, открывашка могла давать такой побочный доход. страшно тогда представить, сколько же недополучил зенит, с более высокой посещаемостью.
Ответить
VVM1964
1774709788
Отрубить интернет - вот это алкоголизация населения !!!)...
Ответить
evgevg13
1774710518
А вот депутатам блокировки на спиртное нет. В буфетике и пиво, и виски с коньяком и водовкой, и винишко разное. И никакой алкоголизации... Да и в медицине спиртиком любят побаловаться на всех уровнях...
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1774711559
РФСПРФ ГОЛОС РУССКОГО НАРОДА классное решение, пингвины поддерживают ⚽️
Ответить
zigbert
1774712750
Наверное никто по этому поводу не будет рвать на себе тельняшки.
Ответить
Manilov
1774717553
Сам люблю выпить. Чем и сейчас культурно занимаюсь в парке. Чекушка убрана в пакет, закусь там же. Ибо не хочу быть плохим образом для неподалёку бегающим детишкам. Но и тут абсолютно согласен с запретом. Хочешь выпить, пей дома, где тебя не видно, или после матча в шалмане. Не фиг своей пьяной харей светить на стадионе, где опять же наша Российская детвора.
Ответить
mutabor0992
1774720337
Чему удивляться?Чинуши если и ходят на футбол...То у них отдельные кабинки(не знаю как это правильно называется) или целый сектор "для блатных"(как то был пару раз.крутые знакомые проводили).Так у них там не то что пиво...Там и водка и коньяк и виски было!Правда я за рулем тогда был.
Ответить
kazak1975
1774725649
Теперь нужно закрыть буфеты в театре, ведь человек приходит смотреть пьесу, а не набухиваться. Затем - отцепить все вагоны -рестораны, ведь люди просто перемещаются, а не пьянствовать собрались... Страна оккупирована .....ми.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 