«Круто быть одним из лучших в стране»: Мелкадзе – о дебюте за сборную России

Нападающий «Ахмата» Георгий Мелкадзе высказался о своем первом матче в составе сборной России.

Он вышел на замену на 66‑й минуте товарищеской встречи с Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

«Испытываю радость, круто быть одним из лучших в стране, когда тебя признают. Не было такого, чтобы мне сказали, что я выйду в матче с Никарагуа.

Соперник точно лучше, чем ожидали, 100 процентов. Атмосфера прекрасная, одним словом – топ, что стадион, что база, что болельщики», – сказал Мелкадзе.