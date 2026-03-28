ЦСКА попрощался с Вагнером трогательным роликом

Пресс-служба ЦСКА опубликовала прощальный ролик, посвященный бывшему форварду команды Вагнеру Лаву. Он завершает карьеру.
Москвичи отразили несколько голов бразильца за команду.
- Вагнер Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2012 год, а также во второй половине сезона-2012/13.
- Он забил 124 гола и сделал 53 ассиста в 259 матчах в составе армейцев.
- С ЦСКА Вагнер Лав трижды выигрывал чемпионат России, шесть раз брал Кубок России, четыре раза становился обладателем Суперкубка России, один раз взял Кубок УЕФА.
- В топ-5 лиг Европы Вагнер Лав выступал только за один клуб – за «Монако» в 2016 году. В чемпионате Франции нападающий провел 12 встреч, отметился четырьмя забитыми мячам
- Последним клубом Вагнера стал бразильский «Ретро».
Источник: «Бомбардир»