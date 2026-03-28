Кисляк – о весне ЦСКА: «На нас раньше времени повесили золотые медали, а потом все резко переобулись!»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк высказался о ситуации в клубе весной.
– С чем связываешь психологический накал, с которым вы столкнулись? Можно ли сказать, что зимние разговоры о вашем чемпионстве помешали команде?
– Это один из факторов. Все раньше времени начали вешать на нас золотые медали. А потом через две игры переобулись резко! Но так бывает. Это не главная причина. Скорее, одна из. Основная – в нас самих. Видимо, мы недостаточно хорошо играли.
– Но проблем с самоотдачей, кажется, нет.
– Каждый игрок пашет на поле. Думаю, это видно. Мы выкладываемся на полную и играем до конца. Если говорить за себя, то, думаю, мог сделать больше для побед. Но уже, наверное, не нужно рассуждать о прошлом...
- ЦСКА идет в РПЛ 5-м.
- Отставание от топ-3 составляет 5 очков.
- ЦСКА не брал РПЛ с 2016 года.
Источник: «Спорт-Экспресс»