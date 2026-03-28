Реакция болельщиков «Зенита» на продление контракта с травмированным форвардом

Крупное объединение фанатов «Зенита» «Кафешка» прокомментировало продление контракта с нападающим Вадимом Шиловым.
«Оперативно. Когда молодцы – тогда молодцы.
Вадику здоровья, ждем на поле в следующем сезоне, как раз один из конкурентов за 80 миллионов уедет куда-то», – написали болельщики.
- 18-летний Шилов сейчас травмирован. У него за основу петербуржцев восемь встреч, два гола, один результативный пас.
- «Зенит» занимает в чемпионате России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет очко.
- Сейчас чемпионат на международной паузе. В ближайшем туре петербуржский клуб примет «Крылья Советов» 4 апреля.
Источник: телеграм-канал «Кафешка»