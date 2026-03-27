«Зенит» продлил контракт с травмированным нападающим

Пресс-служба «Зенита» объявила о продлении контракта с нападающим Вадимом Шиловым.
«Новый контракт с нападающим сине-бело-голубых действует до конца сезона-2030/31.
Поздравляем Вадима Шилова с новым соглашением, желаем скорейшего возвращения на поле и новых побед вместе с «Зенитом»!» – написал петербургский клуб.
В подписании участвовал лично председатель правления «Зенита» Константин Зырянов, занимающий пост с прошлого года.
- 18-летний Шилов сейчас травмирован. У него за основу петербуржцев восемь встреч, два гола, один результативный пас.
- «Зенит» занимает в чемпионате России второе место. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет очко.
- Сейчас чемпионат на международной паузе.
Источник: телеграм-канал «Зенита»