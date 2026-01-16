Введите ваш ник на сайте
Аршавин назвал воспитанников академии «Зенита» не слабее Батракова и Кисляка

Сегодня, 11:40
1

Заместитель председателя правления «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин высказался о некоторых воспитанниках клубной академии

– Для меня самым талантливым был Илья Родионов, когда они разрывали ЮФЛ-2. Честно: казалось, что он будет лучше, чем я [сейчас Родионову 21 год, играет за «Черноморец»].

Даня Козлов [20 лет, «Краснодар»], Леха Барановский [20 лет, «Уфа»] – точно топ. Они с 2005 годом возили батраковых и кисляков – и вообще не заморачивались. Считаю, что Барановский и Козлов не слабее Батракова и Кисляка.

Из 2003 года нравился Ярик Михайлов [22 года, «Зенит», 1 минута в этом сезоне РПЛ]. Из 2004-го – вратарь Богдан Москвичев [21 год, «Зенит», восстанавливается после разрыва крестов]. Из 2007-го отметил бы Мотю Иванова [18 лет, «Зенит-2»].

В 2008-м у нас плеяда – Шилов, Кондаков, Амир Мусаев, Иван Терентьев, вратарь Зайцев [всем по 17 лет, Шилов и Кондаков заиграны в главной команде, остальные – в «Зените-2»].

Если посмотрим по продажам, надо выделить 2006-й. Может, не самая сильная команда, но игроки индивидуально хорошие. Обонин [19 лет, в аренде в «Балтике-2», шесть матчей за основу в Кубке], Бордачев [19 лет, в аренде в «Урале»], Хохлов [19 лет, «Зенит-2»], Базилевский [19 лет, «Акрон»] уже востребованы во взрослом футболе.

– Почему почти все они – не в главной команде?

– Ярик Михайлов – в главной команде, Москвичев после выздоровления тоже останется в основе. Бардачев принадлежит «Зениту» – думаю, уже сейчас он способен заменить кого-то из основы.

Проблема такая: из молодых игроков никто не хочет ждать. И в «Зените» не могут ждать. Нужно время, чтобы работать с ними и подводить к главной команде. Шилов и Кондаков должны это переломить. Напрямую зайти в основной состав.

– Вас беспокоит, что многие раскрываются уже в других клубах?

– Академия выпускает футболистов, они играют на высшем уровне. Просто «Зениту» через какое-то время придется воспитанников скупать.

Например, я рад, что Коледин [21-летний воспитанник академии «Зенита»] дебютировал за «Пари НН». Он давно должен играть в Премьер-лиге. Коледин [последние годы] принадлежал «Спартаку» – на мой взгляд, он не слабее Даниила Денисова.

  • Аршавин занимает нынешнюю должность в «Зените» с января 2022 года. До этого он работал в клубе на других постах с 2019 года.
  • «Зенит-2» по итогам прошлого года завоевал право перейти из дивизиона Б в дивизион А Второй лиги.

Источник: Спортс''
