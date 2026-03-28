Кисляк определил самого принципиального соперника ЦСКА – это не «Спартак»

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк заявил о принципиальности противостояния с «Краснодаром».

– Почему вы с «Краснодаром» так сильно вскипаете, когда играете друг с другом?

– Наверное, наше противостояние всегда подогрето. В том числе и СМИ. Матчи получаются жесткими. Прикольно, что такое противостояние есть. Я думаю, что оно самое принципиальное.

– Сейчас это противостояние более горячее, чем со «Спартаком»?

– Понятно, что встречи со «Спартаком» – исторические. С «Краснодаром» пока нет такой истории. Но по накалу страстей с «Краснодаром» точно жаркое противостояние.