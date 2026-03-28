Карпину задали конкретный вопрос по составу сборной России

Футбольный деятель Тимур Лепсая задал вопрос главному тренеру сборной России Валерию Карпину.
«Кроме всего, что мы все вчера видели, у меня есть еще один вопрос по сборной.
Учитывая состав на поле и вообще список вызванных, «неважность» результата и т.д., почему бы на игру в Краснодаре, где очевиден был аншлаг, не вызвать здорово выглядящего весной игрока одноименного клуба Никиту Кривцова?» – написал Лепсая.
- Матч Россия – Никарагуа прошел в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена». На «Бомбардире» есть прямая текстовая трансляция. Ее вел Андрей Ерофеев.
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: телеграм-канал Тимура Лепсая