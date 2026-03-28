Тюкавин заявил об ошибке сборной России в матче с Никарагуа

Нападающий сборной России Константин Тюкавин высказался по итогам товарищеского матча с Никарагуа.

Россияне дома победили со счетом 3:1, играя с 47‑й минуты в большинстве.

Авторы голов у хозяев поля – Лечи Садулаев, Константин Тюкавин и Александр Головин, у гостей – Оскар Асеведо.

«Классные ощущения от матча, рад забить гол, победили. Полный стадион, атмосфера очень классная, всегда приятно играть при полном стадионе. Видно, что болельщики ждут, верят, болеют. Можно сказать, что матч был непростым, пропустили такой невынужденный гол, но это футбол, без ошибок никуда, главное, что победили.

Возможно, была легкая недооценка, я думаю, что по игре это было видно. Но нужно отдать должное Никарагуа, молодцы, даже вдесятером они играли хорошо, не выбивали мяч особо», – сказал Тюкавин.