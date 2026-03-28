Колыванов описал голевую ошибку Сафонова в матче с Никарагуа тремя словами

Тренер Игорь Колыванов высказался о результативной ошибке вратаря сборной России Матвея Сафонова в товарищеском матче с Никарагуа (3:1).

– Какие‑то скомканные впечатления от игры остались, смешанные чувства. Не могу сказать, что восхищен. Когда в самом начале матча забили, все предпосылки были, что загрузят прилично. Но потом пропустили гол – абсолютно ненужный привоз Сафонова. И, в общем, довольно тяжелый первый тайм у нас получился.

– Вдохновение на какое‑то время пропало после этого мяча у игроков?

– Ну да. Хотя понятно, что по игре мы соперника превосходили. При этом надо отметить, что у нас команда состояла из футболистов, которые, по сути, вместе особо не играли. По движению и самоотдаче к ребятам вопросов нет – всe нормально. Тем не менее, всегда сложно на сто процентов настроиться на товарищеский матч. Нет какого‑то стержня внутри, это в подсознании. Да, пришел полный стадион и ты отдаешься игре, но официальные матчи есть официальные матчи: там накал борьбы совсем другой. Был бы официальный матч – и состав был бы иным, а тут у тренера была возможность пробовать разные сочетания.