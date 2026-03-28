Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков привлек внимание в Англии. О нем стали писать болельщики «Манчестер Юнайтед».
Манчестерские фанаты полагают, что Батраков может стать хорошей заменой португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу. Они обращают внимание на видеонарезки с участием Алексей и его статистику.
- 20-летний игрок стоит 25 миллионов евро. Батраков всю карьеру проводит в родном «Локомотиве». Контракт до лета 2029 года.
- В этом сезоне чемпионата России у Батракова 21 матч, 12 забитых голов, восемь результативных передач.
- В начале недели игрок покинул расположение сборной России, получив небольшое повреждение.
Источник: «Бомбардир»