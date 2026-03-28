  • Болельщики «Манчестер Юнайтед» затребовали трансфер россиянина

28 марта, 11:27
7

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков привлек внимание в Англии. О нем стали писать болельщики «Манчестер Юнайтед».

Манчестерские фанаты полагают, что Батраков может стать хорошей заменой португальскому полузащитнику Бруну Фернандешу. Они обращают внимание на видеонарезки с участием Алексей и его статистику.

  • 20-летний игрок стоит 25 миллионов евро. Батраков всю карьеру проводит в родном «Локомотиве». Контракт до лета 2029 года.
  • В этом сезоне чемпионата России у Батракова 21 матч, 12 забитых голов, восемь результативных передач.
  • В начале недели игрок покинул расположение сборной России, получив небольшое повреждение.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Локомотив Манчестер Юнайтед Батраков Алексей
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FFR
1774694378
Жирная утка журналюг.
Ответить
Hector вернулся
1774698391
Не понятно кто именно из болельщиков? Похоже на выдумки новостника. И где они видели нарезки с его участием? И как МЮ будет за него бабло переводить? Россия под санкциями. Короче бред бредовый!
Ответить
k611
1774699018
Уже не знают чтобы придумать...
Ответить
Oldtrafford83
1774761119
ахахах, смешно)) Ещё Умяров вместо Каземиро и тогда точно можно вместе с Курятником в Чемпионшип))
Ответить
vick-north-west
1774763854
Отлично, и тренером Галактионова в комплект, и можно за МЮ не переживать - пойдёт куда надо.
Ответить
odessakmv
1774764846
"....видеонарезки с участием АлексеЙ(!?) и его статистику...." как же хорошо быть жертвой ЕГЭ
Ответить
