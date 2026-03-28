  • Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа

Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа

28 марта, 11:35
11

Матвей Сафонов не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Мали.

Тренерский штаб сборной России отпустит вратаря «ПСЖ» из расположения команды. По информации источника, Сафонов не отправится в Санкт-Петербург на игру 31 марта, которая должна пройти на «Газпром Арене».

  • В пятницу 27-летний голкипер сыграл за сборную России в матче с Никарагуа (3:1) и пропустил мяч в первом тайме после удара соперника из-за пределов штрафной площади.
  • Сафонов проведет несколько дней в Краснодаре, после чего вернется в Париж.
  • Матвей – воспитанник «Краснодара». Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.

Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Товарищеские матчи. Сборные ПСЖ Россия Сафонов Матвей
Комментарии (11)
VVM1964
1774688513
Думаю, что ошибка тут СОВСЕМ не при чем - не зря же брали 5 вратарей ! С таким же успехом могут ещё несколько игроков тоже ехать домой, они уже свой матч сыграли...
biber.ru
1774688529
Пустил шептуна и сдёргивает красавелла.
Alexander.saf
1774688917
Он и на хрен ненужен
шахта Заполярная
1774688968
А зачем приезжал то? Показать что дырявый был, что им и остался. Или лягушки надоели, нормального борща захотелось
Evgenijgerasimov607@gmail
1774689463
Луис Энрике приезжал в Краснодар,посмотреть на него,это конец подумал Дырафонов
Император Бомжей
1774689688
На самом деле, ошибка то и не причём, понятно, что его вызвали на один матч, че его держать то?)) Ну накосячил он знатно, частенько за сборную косячит
evgevg13
1774692754
И где в тексте хоть намёк на то, что из-за ошибки? Опять желтопрессники дебильные себе дешевый рейтинг набивают.
Давид59
1774695406
Вообще-то Карпин по поводу вратарей ещё позавчера высказался. А именно: Сафонов и ещё кто-то сыграют в Краснодаре и в Питер они уже не летят. Чего тут не понятно?
Hector вернулся
1774697808
Что сразу после года слинял? Новостник печатающий заголовки в школе учится?
