Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Мали.
Тренерский штаб сборной России отпустит вратаря «ПСЖ» из расположения команды. По информации источника, Сафонов не отправится в Санкт-Петербург на игру 31 марта, которая должна пройти на «Газпром Арене».
- В пятницу 27-летний голкипер сыграл за сборную России в матче с Никарагуа (3:1) и пропустил мяч в первом тайме после удара соперника из-за пределов штрафной площади.
- Сафонов проведет несколько дней в Краснодаре, после чего вернется в Париж.
- Матвей – воспитанник «Краснодара». Летом 2024 года он перешел в «ПСЖ» за 20 миллионов евро.
