Сафонов покинул сборную России после голевой ошибки в матче с Никарагуа

Матвей Сафонов не полетит со сборной России в Санкт-Петербург на товарищеский матч с Мали.

Тренерский штаб сборной России отпустит вратаря «ПСЖ» из расположения команды. По информации источника, Сафонов не отправится в Санкт-Петербург на игру 31 марта, которая должна пройти на «Газпром Арене».