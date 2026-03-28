Игроки «Динамо» ненавидели Карпина

Инсайдер Сергей Егоров высказался о неудачном периоде Валерия Карпина в «Динамо» в прошлом году.

«То, что говорили игроки «Динамо» осенью, было очень характерно.

Только коллега Симонов знает точное количество цитат футболистов о работе с тренером, который возглавляет сборную России – они это говорили под диктофон/камеру, а выходило не все.

У меня не вышло одно интервью – потому что была договоренность о сверке, цитаты про Карпина были сказаны (а потом убраны), а без этих цитат беседа была пустой.

Но главные впечатление от этих интервью игроков – ненависть к тренеру. Непонимание, чего он вообще хотел и, в конце концов, разочарование в его квалификации. Карпин, на моей памяти, впервые столкнулся с ситуацией, когда его ненавидят.

Он был на матчах «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ, но не был в расположении команды (по-моему, единственной из участников турнира), а на матче «Динамо» его освистали.

Судя по тому, что пресс-служба «мы, коллективного Дюкова» постит с медиасборов в Краснодаре – в частности, фраза Литвинову про гол в Оренбурге – тренер так ничего и не понял. И пока, как я понимаю, продолжает считать, что в Динамо он все делал правильно. Это не он плохой тренер.

То, что вышло это интервью – отлично. Нобель задал много вопросов по «Динамо», но ответов не получил.

Или тренер должен сказать то, что, собственно, поняли в «Динамо» – они взяли специалиста недостаточной квалификации, чтобы бороться за титул.

И тогда мы подходим к совсем уж неожиданному вопросу, который пока не задан.

Он по сборной. Но все еще впереди», – написал Егоров.