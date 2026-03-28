Игроки «Динамо» ненавидели Карпина

28 марта, 16:42
22

Инсайдер Сергей Егоров высказался о неудачном периоде Валерия Карпина в «Динамо» в прошлом году.

«То, что говорили игроки «Динамо» осенью, было очень характерно.

Только коллега Симонов знает точное количество цитат футболистов о работе с тренером, который возглавляет сборную России – они это говорили под диктофон/камеру, а выходило не все.

У меня не вышло одно интервью – потому что была договоренность о сверке, цитаты про Карпина были сказаны (а потом убраны), а без этих цитат беседа была пустой.

Но главные впечатление от этих интервью игроков – ненависть к тренеру. Непонимание, чего он вообще хотел и, в конце концов, разочарование в его квалификации. Карпин, на моей памяти, впервые столкнулся с ситуацией, когда его ненавидят.

Он был на матчах «Динамо» на Зимнем Кубке РПЛ, но не был в расположении команды (по-моему, единственной из участников турнира), а на матче «Динамо» его освистали.

Судя по тому, что пресс-служба «мы, коллективного Дюкова» постит с медиасборов в Краснодаре – в частности, фраза Литвинову про гол в Оренбурге – тренер так ничего и не понял. И пока, как я понимаю, продолжает считать, что в Динамо он все делал правильно. Это не он плохой тренер.

То, что вышло это интервью – отлично. Нобель задал много вопросов по «Динамо», но ответов не получил.

Или тренер должен сказать то, что, собственно, поняли в «Динамо» – они взяли специалиста недостаточной квалификации, чтобы бороться за титул.

И тогда мы подходим к совсем уж неожиданному вопросу, который пока не задан.

Он по сборной. Но все еще впереди», – написал Егоров.

  • 17 ноября тренер покинул «Динамо» по собственному желанию.
  • При нем столичная команда завершила первый круг на 10-м месте в РПЛ.
  • Статистика Карпина: 8 побед, 7 ничьих и 7 поражений в 22 матчах.

Где смотреть матч «Пари НН» – «Динамо»: во сколько прямая трансляция: 18 апреля 2026
Назначения судей на матчи 25-го тура РПЛ 14
Символическая сборная 24-го тура РПЛ по версии Радимова
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
neim
1774707127
Набор слов какой-то, трудно воспринимаемый на слух. Так и не понял, о чем в этом тексте речь. Не проще ли было ограничиться одной фразой из заголовка статьи ?
Дубина
1774707152
Я запрещаю хейтить ВОЛЕРКУ!!!
volgserg@mail.ru
1774707810
Когда футболисты успешно байкотируют тренера, то это очень плохо характеризует руководство Динамо.
biber.ru
1774708352
Блёклая игра с присутствие множества посторонних игроков в безликой сборной без определённых целей. Карпин вполне соответствует сегодняшнему положению вещей, но не как тренер, а как вожак тусовки под фонограмму.
...уефан
1774708359
...Есть факты, печатай сиди Нет таковых? На х*й иди!... (вне зависимости, как бы я не относился к Карпину и его творчеству)...
FFR
1774712374
Бомбардир мог бы информировать своих подписчиков например о товарищеских встречах Бразилия-Франция 1:2, Швейцария-Германия 3:4, Испания-Сербия 3:0, нет , сплетни для них важнее футбола.
slavа0508
1774714152
Когда игрок . много ****** хорошего не жди ...
MaxRnD
1774717790
Если в Ростове у Валеры таких проблем не было от слова совсем, то это значит только одно - чем больше денег получают т.н. миллионеры-футболистики, тем более охиревшими пупами земли они себя считают. А то, что Гусев возможно ведёт себя с игроками, как с равными, и разрешает жрать всё подряд, ситуацию никак не исправит
Artemka444
1774719427
Игроки динамо сами непрофессионалы, а так бей беги
crf57
1774747718
ЕГОРОВ такой же недоумок,как и все футболисты ДИНАМо - полные бездарности!
Главные новости
Вратаря из России включили в топ-3 голкиперов Европы
22:54
1
РФС выставил оценку судьям РПЛ
22:16
4
Денисов установил рекорд «Спартака»
21:47
7
ФотоИгрок «Спартака» стал отцом и назвал сына в честь себя
21:31
3
84-летний Лещенко допустил расизм в отношении легионеров РПЛ
20:59
15
«Зенит» забрал у «Краснодара» 20-летнюю Шубу
20:29
11
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
Россиянина включили в топ-3 вратарей Европы
19:58
9
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
11
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Все новости
Все новости
Кукуяна вернули к судейству после признанной ошибки в пользу «Зенита»
23:46
В «Спартаке» выделили три главных качества Карседо
23:12
Титов прокомментировал домашнее поражение «Спартака» от «Краснодара»
22:44
57-летний Мостовой заговорил о себе в 3-м лице: «Легендарная личность»
22:35
3
В РФС объяснили слежку за комментаторами «Матч ТВ»
22:24
«Зенит» оштрафовали за неподобающее поведение
21:57
3
Руденко из «Локо»: «Во втором тайме мы полностью переиграли «Зенит»
21:11
1
Губерниев прокомментировал инициативу РПЛ следить за комментаторами
20:49
2
В матче «Зенита» случился «театр абсурда», считает Пятибратов
20:13
3
«Краснодар» уличили в том, что его «тянут» судьи
19:48
5
Мнение Титова о пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
19:33
1
Назначения судей на 27-й тур РПЛ
19:17
10
Символическая сборная 26-го тура РПЛ по версии Радимова
18:59
16
Минспорт ужесточил лимит на легионеров вопреки мнению клубов
18:49
4
Мостовой прокомментировал поражение «Спартака» от «Краснодара»
18:31
Губерниев назвал конкретный тур, когда определится чемпион России
17:56
5
Заявление министра Дегтярева об изменении лимита на легионеров в РПЛ
17:41
59
Гранат одним прилагательным описал пенальти в ворота «Спартака» в матче с «Краснодаром»
17:26
4
Тренера «Зенита» дисквалифицировали на 2 матча
16:57
36
Бубнов заявил о 100-процентном пенальти в матче «Локомотив» – «Зенит»
16:46
9
«Локомотив» оштрафовали за кричалку про «Зенит»
16:37
44
«Локомотив» и «Зенит» заинтересовались игроком «Балтики»
15:52
3
Нападающий «Краснодара» ответил на слова, что команде помогают судьи
15:43
25
В РПЛ начнут фиксировать ошибки комментаторов в отношении судей
15:34
32
В ЦСКА сказали, от чего зависит продление контракта с Акинфеевым
15:25
7
Дивеев – об отъезде в Европу: «Буде-Глимт», «Гавр», ПАОК – я не стал бы так рисковать»
15:12
13
ФотоОценки Бубнова игрокам «Зенита» за матч с «Локомотивом»
14:59
1
Червиченко – о пенальти в ворота «Спартака»: «Какие вопросы по Умярову после Дивеева?»
14:51
5
Все новости
