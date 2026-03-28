Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ

28 марта, 09:40
18

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал неотъезд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Европу.

– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?

– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.

  • 55-летний Овчинников выступал на взрослом уровне в 1988–2006 годах.
  • С ноября 2025 года он работает директором академии «Локомотива».
  • Акинфеев всю карьеру проводит в родном ЦСКА. С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (18)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
R_a_i_n
1774681603
Обычно у нас все рвались в Европу. Конифей что, отличается от других?
Ответить
SLADE2019
1774684391
Какая теперь разница, почему он не уехал? В свое время, тем не менее, я от Акинфеева не слышал, что он патриот своего чемпионата и не хочет ехать за рубеж. А Овчинников вообще не интересен нормальным болельщикам.
Ответить
mutabor0992
1774684513
"Таити!Таити!Нас и здесь неплохо кормят."(м/ф Возвращение блудного попугая)
Ответить
Hector вернулся
1774684896
Потому что он никому и не нужен был
Ответить
Vratarь
1774688642
Вот зачем и почему люди уезжают? За деньгами, раз. А что Акинфеев тут бедствовал? Всех денег не заработаешь; а если ты крепко стоишь, то и в Первой лиге у нас заработаешь на хорошую жизнь. Второе, за реализацией. А что, взять кубок УЕФА, золото России, купаться в славе на любой улице столицы и страны - это так мимолётное, нет - это она и есть профессиональная реализация. Что остаётся? Третье, то самое: "Увидеть Париж, и хрюкнуть от ..., от собственных комплексов". Видимо, Игорь психологически взрослая личность - вот и не поехал никуда!
Ответить
volic
1774689431
Не верю что Игорька кто то звал в европейский хороший клуб.
Ответить
BRAZILES
1774691115
че вспоминать сейчас ------ветер гонять
Ответить
BRO_football
1774692087
Потому что в России не напрягая булки можно получать плюс-минус ту же зарплату. Поэтому не уехал.
Ответить
