Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал неотъезд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Европу.
– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?
– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.
- 55-летний Овчинников выступал на взрослом уровне в 1988–2006 годах.
- С ноября 2025 года он работает директором академии «Локомотива».
- Акинфеев всю карьеру проводит в родном ЦСКА. С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.
Источник: «Спорт-Экспресс»