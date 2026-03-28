Стало известно, почему Акинфеев не уехал в АПЛ

Бывший вратарь сборной России Сергей Овчинников прокомментировал неотъезд голкипера ЦСКА Игоря Акинфеева в Европу.

– Почему же Акинфеев не попал в английский топ-клуб?

– Я сам свидетель – у Игоря были предложения от клубов мирового уровня. Но он не хотел никуда уезжать. Зачем, если ты здесь востребован. Я вот тоже в «Бенфику» не рвался. Я люблю свой чемпионат, свою страну.