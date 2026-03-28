Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа

В товарищеском матче против Никарагуа (3:1) в составе сборной России было три дебютанта.
«С дебютом, парни.
Максим Петров, Антон Митрюшкин и Георгий Мелкадзе впервые вышли на поле в форме сборной России в игре с Никарагуа!
Так держать», – написала пресс-служба России.
Матч Россия – Никарагуа прошел в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена».
- 31 марта сборная России проведет еще один товарищеский матч и сыграет с Мали в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало игры запланировали на 20:00 мск. Билеты уже в продаже.
- Россия отстранена от международного футбола с 2022 года. Команда проводит только товарищеские встречи.
Источник: «Бомбардир»