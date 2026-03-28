Три игрока дебютировали за Россию в матче с Никарагуа

В товарищеском матче против Никарагуа (3:1) в составе сборной России было три дебютанта.

«С дебютом, парни.

Максим Петров, Антон Митрюшкин и Георгий Мелкадзе впервые вышли на поле в форме сборной России в игре с Никарагуа!

Так держать», – написала пресс-служба России.