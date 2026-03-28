Овчинников подробно объяснил, почему Акинфеев на Евро-2012 был запасным

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников вспомнил, почему на Евро-2012 играл Вячеслав Малафеев, а не Игорь Акинфеев.

– Что бы ни говорил Адвокат – а выпускал Малафеева.

– Игорь был травмирован.

– Мы проверяли – уже восстановился.

– Вспоминаю, там была история. Сижу дома, звонит Саша Бородюк: «Акинфеев не хочет ехать на чемпионат Европы».

– Это 2012-й?

– Да. Были у Игоря какие-то сомнения. Вот Бородюк и просит: «Попробуй его уговорить». Я отправляюсь в «Балчуг», где живет сборная. Подхожу к Акинфееву: «У меня может нарисоваться работенка в сборной, а ты отказываешься...» – «Ладно, поеду». Он только восстановился после травмы.

– Так что ж Адвокат не выпускал?

– У меня с Диком сложились шикарные отношения. Еще с игровых времен. Высоко меня ценил как вратаря, приглашал к себе в «Рейнджерс». Последний матч в истории стадиона Кирова – это «Зенит» Адвоката встречался с «Динамо», где я стоял в воротах. Сыграли 0:0. Не успели уйти с поля – выехали экскаваторы, начали все крушить. Иду мимо Дика, улыбается: «Когда же ты закончишь?!»

– Так что с Акинфеевым?

– Игорь поехал на Евро. Я с Диком обсуждал ситуацию, он интересовался моим мнением. Говорил: «Я все понимаю, Акинфеев – это Акинфеев. Но играть будет Слава».

– Объективно – Малафеев в тот момент был лучше?

– Игорь выдал шикарный матч накануне Евро. Мы разгромили Италию 3:0. Тут у Дика закрались сомнения – кого выпускать? Но все равно поставил на Малафеева. Все переплелось – травма Игоря, Слава из «Зенита», Дик тоже, рядом еще и Фурсенко...