Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Овчинников подробно объяснил, почему Акинфеев на Евро-2012 был запасным

Овчинников подробно объяснил, почему Акинфеев на Евро-2012 был запасным

28 марта, 17:10
4

Бывший тренер сборной России Сергей Овчинников вспомнил, почему на Евро-2012 играл Вячеслав Малафеев, а не Игорь Акинфеев.

– Что бы ни говорил Адвокат – а выпускал Малафеева.

– Игорь был травмирован.

– Мы проверяли – уже восстановился.

– Вспоминаю, там была история. Сижу дома, звонит Саша Бородюк: «Акинфеев не хочет ехать на чемпионат Европы».

– Это 2012-й?

– Да. Были у Игоря какие-то сомнения. Вот Бородюк и просит: «Попробуй его уговорить». Я отправляюсь в «Балчуг», где живет сборная. Подхожу к Акинфееву: «У меня может нарисоваться работенка в сборной, а ты отказываешься...» – «Ладно, поеду». Он только восстановился после травмы.

– Так что ж Адвокат не выпускал?

– У меня с Диком сложились шикарные отношения. Еще с игровых времен. Высоко меня ценил как вратаря, приглашал к себе в «Рейнджерс». Последний матч в истории стадиона Кирова – это «Зенит» Адвоката встречался с «Динамо», где я стоял в воротах. Сыграли 0:0. Не успели уйти с поля – выехали экскаваторы, начали все крушить. Иду мимо Дика, улыбается: «Когда же ты закончишь?!»

– Так что с Акинфеевым?

– Игорь поехал на Евро. Я с Диком обсуждал ситуацию, он интересовался моим мнением. Говорил: «Я все понимаю, Акинфеев – это Акинфеев. Но играть будет Слава».

– Объективно – Малафеев в тот момент был лучше?

– Игорь выдал шикарный матч накануне Евро. Мы разгромили Италию 3:0. Тут у Дика закрались сомнения – кого выпускать? Но все равно поставил на Малафеева. Все переплелось – травма Игоря, Слава из «Зенита», Дик тоже, рядом еще и Фурсенко...

  • 55-летний Овчинников выступал на взрослом уровне в 1988–2006 годах.
  • С ноября 2025 года он работает директором академии «Локомотива».
  • Акинфеев всю карьеру проводит в родном ЦСКА. С командой он брал Кубок УЕФА, РПЛ, Кубок России.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Россия Акинфеев Игорь Овчинников Сергей
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
FCSpartakM
1774710242
пипец объяснил, что стало еще более непонятно. Сказать, что Дик сделал б()мж сборную не проще? Там играл и Керж в основе, над которым все ржали, а не Пав
Ответить
evgevg13
1774710782
Овчинников подробно НЕ объяснил, почему Акинфеев на Евро-2012 был запасным
Ответить
OxfordRus
1774713174
Ну будем трезво оценивать. Малафеев в 2011-2012 году был лучшим вратарем России.
Ответить
R_a_i_n
1774720868
В Европу не хочет, в сборную не хочет.
Ответить
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 