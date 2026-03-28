«Актобе» пришлось переехать из-за Нани

Казахстанскому «Актобе» пришлось изменить логистику после трансфера португальца Нани.

После того как футболист перешел в клуб вся команда переехала в Астану, в столицу. Таково было пожелание Нани.

При этом домашние матчи «Актобе» проводит на новом стадионе в Туркестане.