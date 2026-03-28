«Актобе» пришлось переехать из-за Нани

Казахстанскому «Актобе» пришлось изменить логистику после трансфера португальца Нани.
После того как футболист перешел в клуб вся команда переехала в Астану, в столицу. Таково было пожелание Нани.
При этом домашние матчи «Актобе» проводит на новом стадионе в Туркестане.
- 39-летний Нани пришел в «Актобе» зимой в качестве свободного агента. До этого футболист год был без клуба.
- Нани уже провел за «Актобе» три официальных матча, сделал один результативный пас.
- Бывший футболист сборной Португалии (111 встреч, 24 гола) выигрывал Евро-2016, а также брал Лигу чемпионов с «Манчестер Юнайтед». Именно за англичан у Нани больше всего матчей в карьере.
Источник: телеграм-канал «Тотальный футбол KZ»