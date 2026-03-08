Введите ваш ник на сайте
Нани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»

Вчера, 15:11
1

Бывший вингер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани дебютировал в составе «Актобе».

Он вышел на замену на 71-й минуте домашнего матча 1-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Тоболом» при счете 3:0.

Уже на 72-й гости отыграли один мяч, а на 74-й Нани сделал голевую передачу на Ивана Ордеца, который установил окончательный счет в игре – 4:1 в пользу «Актобе».

  • Для 39-летнего Нани это был первый матч в профессиональном футболе с ноября 2024 года, когда он выступал за «Эштрелу Амадору».
  • Осенью 2025-го португалец сыграл в российской Медалиге. В январе 2026-го он подписал контракт с «Актобе» до конца сезона.
  • Сообщалось, что он будет зарабатывать в новом клубе 70 тысяч долларов в месяц.

Источник: Спортс''
Казахстан. Премьер-лига Тобол Актобе Нани
баблгум
1772973354
Он еще голов наколотит.Класс есть класс.
Ответить
  • Читайте нас: 