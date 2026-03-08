Нани сделал голевую передачу в первом матче за «Актобе»

Бывший вингер сборной Португалии и «Манчестер Юнайтед» Нани дебютировал в составе «Актобе».

Он вышел на замену на 71-й минуте домашнего матча 1-го тура казахстанской Премьер-лиги с «Тоболом» при счете 3:0.

Уже на 72-й гости отыграли один мяч, а на 74-й Нани сделал голевую передачу на Ивана Ордеца, который установил окончательный счет в игре – 4:1 в пользу «Актобе».