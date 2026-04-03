Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане

Российский тренер Мирослав Ромащенко уехал в Казахстан. Там он нашел работу в «Тоболе».

«К футбольному клубу «Тобол» присоединился Мирослав Ромащенко, занявший должность консультанта-координатора.

Назначение направлено на усиление спортивного блока, развитие системной работы клуба, а также помощь тренерскому штабу», – написал «Тобол».

Также в штаб «Тобола» вошел бывший тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче.