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Тренеры России на ЧМ-2018 нашли работу в Казахстане

3 апреля, 21:17
1

Российский тренер Мирослав Ромащенко уехал в Казахстан. Там он нашел работу в «Тоболе».

«К футбольному клубу «Тобол» присоединился Мирослав Ромащенко, занявший должность консультанта-координатора.

Назначение направлено на усиление спортивного блока, развитие системной работы клуба, а также помощь тренерскому штабу», – написал «Тобол».

Также в штаб «Тобола» вошел бывший тренер вратарей сборной России Гинтарас Стауче.

  • Оба тренера были в штабе России на домашнем ЧМ-2018, где команда дошла до четвертьфинала, проиграв в серии пенальти Хорватии в Сочи.
  • Ромащенко в декабре уволили из «Урала».
  • Ранее тренер был помощником в штабе Станислава Черчесова.

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Источник: официальный сайт «Тобола»
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Тобол Россия Ромащенко Мирослав
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VVM1964
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