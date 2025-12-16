Введите ваш ник на сайте
Президент «Урала» объяснил срочную смену тренера

16 декабря, 22:40
2

Президент «Урала» Григорий Иванов ответил на вопрос о внезапной отставке Мирослава Ромащенко.

  • Главного тренера уволили 8 декабря.
  • Его сменил Василий Березуцкий.
  • «Урал» ушел на зимнюю паузу на 2-м месте в PARI Первой лиге, набрав 41 очко в 21 туре.

«Немного испугались за наше будущее, учитывая, что в последних трех играх из девяти очков взяли всего два. Из‑за этого было принято решение попросить Мирослава Юрьевича покинуть клуб.

Хотя больших претензий к нему не было. У нас было разгромное поражение от КАМАЗа, затем выиграли пять матчей подряд, но в некоторых играх мы показывали не очень качественный футбол, как по мне.

Ромащенко очень много работал. Может, это его немного и погубило. Он был очень погружен в футбол, знал все новости.

Я не видел таких тренеров, которые так много работали. Но расстались мы по‑доброму, без претензий.

Давно друг друга знаем, в 90‑е он играл в «Уралмаше». У меня о нем остались только хорошие впечатления», – сказал Иванов.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Урал Ромащенко Мирослав Березуцкий Василий Иванов Григорий
Интерес
1765915522
Дело было не в бобине-Иванов сидит в кабине!
Ответить
BRO_football
1765919632
Подозреваю я, что Григорий Иванов скоро сам станет главным тренерам Урала
Ответить
