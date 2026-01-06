Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

Участие нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» исключено.
В конце декабря форвард получил растяжение связок левого колена. Он не сможет восстановиться к матчу. В понедельник, 5 января, француз тренировался в тренажерном зале.
Эту игру также пропустят защитники «Реала» Эдер Милитао и Трент Александер-Арнольд. Дин Хейсен в понедельник тренировался в основной группе и, вероятно, сможет сыграть. Браим Диас продолжает выступления за сборную Марокко на Кубке африканских наций.
- Матч состоится 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).
- 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел 24 матча за «Реал», забил 29 голов, сделал 5 ассистов.
Источник: As