Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

Участие нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» исключено.

В конце декабря форвард получил растяжение связок левого колена. Он не сможет восстановиться к матчу. В понедельник, 5 января, француз тренировался в тренажерном зале.

Эту игру также пропустят защитники «Реала» Эдер Милитао и Трент Александер-Арнольд. Дин Хейсен в понедельник тренировался в основной группе и, вероятно, сможет сыграть. Браим Диас продолжает выступления за сборную Марокко на Кубке африканских наций.