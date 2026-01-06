Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

Стало известно, сможет ли Мбаппе сыграть за «Реал» в полуфинале Суперкубка Испании

6 января, 14:44
1

Участие нападающего «Реала» Килиана Мбаппе в полуфинале Суперкубка Испании с «Атлетико» исключено.

В конце декабря форвард получил растяжение связок левого колена. Он не сможет восстановиться к матчу. В понедельник, 5 января, француз тренировался в тренажерном зале.

Эту игру также пропустят защитники «Реала» Эдер Милитао и Трент Александер-Арнольд. Дин Хейсен в понедельник тренировался в основной группе и, вероятно, сможет сыграть. Браим Диас продолжает выступления за сборную Марокко на Кубке африканских наций.

  • Матч состоится 8 января в Джидде (Саудовская Аравия).
  • 27-летний Мбаппе в этом сезоне провел 24 матча за «Реал», забил 29 голов, сделал 5 ассистов.

Еще по теме:
Только одна команда из топ-10 лиг Европы чаще била пенальти в 2025 году, чем «Реал»
Три клуба АПЛ готовы забрать украинца Лунина из «Реала» 2
Беллингем высказался о возможном вреде от Винисиуса для «Реала» 1
Источник: As
Суперкубок Испании Реал Атлетико Мбаппе Килиан Александер-Арнольд Трент Милитао Эдер Хейсен Дин
Император Бомжей
1767700758
Что ж, не очень хорошие новости для Реала, Атлетико уже в этом сезоне обыгрывал Реал, так что без 2-3х игроков основы, будет не просто, тем интереснее для нас)))
