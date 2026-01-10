Семин поделился ожиданиями от Эль Класико в финале Суперкубка Испании

Российский тренер Юрий Семин высказался о предстоящем матче «Барселона» – «Реал».

Команды разыграют Суперкубок Испании.

Эль Класико пройдет в воскресенье, 11 января, в 22:00 мск.

«Бомбардир» проведет его текстовую онлайн-трансляцию.

«В этих матчах фаворита нет. Две выдающиеся команды, у каждого свой стиль и большие козыри. Всe непредсказуемо.

Когда Анчелотти тренировал «Реал», я болел за них, сейчас я пока в раздумье.

На сегодняшний момент мне очень симпатична «Барселона». Большая группа молодых ребят, играющих в особый футбол, который прививает тренер. Это очень интересный матч», – заявил Семин.