Семин раскритиковал проведение игры «Рубин» – «Краснодар» в морозную погоду

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин высказался о проведении матча 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар».

«В нашей лиге периодически собираются президенты, директоры, руководители. Регламент составляют они. Если вы уже договорились, что играть можно в минус 15, как вы можете что-то поменять?

Я бы не разрешил футболистам выступать в таких условиях, потому что это опасно для дыхания, легких. У нас была ситуация, когда мы полетели в Хабаровск, после матча заболело три игрока и «Локомотив» летел в Порту без трех футболистов. Но решение принимают президенты клубов.

Нужно спросить у [генерального директора «Краснодара» Владимира] Хашига, почему он тогда голосовал за игру в минус 15 градусов? Я бы оставил допустимой температуру в минус 10 градусов. Но они же проголосовали иначе. Теперь играйте», – сказал Семин.