Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Сааведра, Грипши, Ходжа, Сиве.

Главный тренер: Франк Артига

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Оласа, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

Главный тренер: Мурад Мусаев

