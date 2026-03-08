Стали известны стартовые составы на матч 20-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Рубин» и «Краснодар». Игра состоится 8 марта, начало встречи запланировано на 17:00 по московскому времени.
Стартовые составы на матч:
«Рубин»: Ставер, Тесленко, Мальдонадо, Вуячич, Арройо, Безруков, Рожков, Сааведра, Грипши, Ходжа, Сиве.
Главный тренер: Франк Артига
«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Гонсалес, Оласа, Черников, Аугусто, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.
Главный тренер: Мурад Мусаев
С бонусом от БЕТСИТИ любой матч станет еще интересней! 100 000₽ новым игрокам!
Источник: «Бомбардир»