Карасев принял решение по матчу «Рубин» – «Краснодар»

За час до начала матча 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» главный судья Сергей Карасев проверил температуру на «Ак Барс Арене».

Он подтвердил, что игра состоится: «Все хорошо».

Температура в Казани сейчас составляет примерно -12°С.

«Для комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, «Рубин» бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай 🙌» – написал телеграм-канал РПЛ.