Карасев принял решение по матчу «Рубин» – «Краснодар»

За час до начала матча 20-го тура РПЛ «Рубин» – «Краснодар» главный судья Сергей Карасев проверил температуру на «Ак Барс Арене».
Он подтвердил, что игра состоится: «Все хорошо».
Температура в Казани сейчас составляет примерно -12°С.
«Для комфорта зрителей на трибунах «Ак Барс Арены» работают инфракрасные обогреватели. Кроме того, «Рубин» бесплатно предоставляет болельщикам универсальные грелки для рук, мягкие пенополиэтиленовые сидушки, а также горячий чай 🙌» – написал телеграм-канал РПЛ.
- Игра начнется в 17:00 мск.
- «Рубин» занимает 9-е место в РПЛ с 23 очками после 19 игр. «Краснодар» лидирует с 43 баллами.
Источник: телеграм-канал ФК «Рубин»