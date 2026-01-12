Введите ваш ник на сайте
Реакция Куртуа на поражение от «Барселоны»

Вчера, 09:56
1

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа прокомментировал поражение от «Барселоны» в финале Суперкубка Испании (2:3).

– Проигрывать финал принципиальному сопернику всегда неприятно. Теперь нужно сосредоточиться на работе ради Кубка и чемпионата. Сегодня детали были не на нашей стороне – это период последних месяцев, когда многое идет не так, как должно. Мы вполне могли выиграть этот матч.

В первом тайме мы слишком глубоко сели в оборону, во втором они немного подсели, у нас были моменты, но мяч просто не залетал в ворота. Их первый гол – результат нашей ошибки, второй – удар от штанги в сетку, третий – рикошет от Рауля [Асенсио]… Именно такие детали все и решают. У нас были шансы, но все удары пришлись прямо в руки Жоану [Гарсии].

[О Винисиусе]. Мы ему доверяем и знаем, на что он способен. Это очень талантливый парень, особенно если говорить о его голе – это была фантастикаа. Он стал для них настоящим кошмаром. Надеемся, что, несмотря на поражение, сможем вынести позитив. Впереди Лига чемпионов, матч с «Вильярреалом», январь по-прежнему очень важен.

[О будущем]. Ничего не меняется. Нужно продолжать бороться – от недели к неделе, в Ла Лиге, Лиге чемпионов и Кубке», – сказал Куртуа.

  • Голы у «Барселоны» забили Рафинья на 36-й и 73-й минутах, Роберт Левандовски на 45+4-й. У «Реала» отличились Винисиус на 45+2-й минуте и Гонсало Гарсия на 45+6-й.
  • Розыгрыш Суперкубка Испании прошел в Джидде (Саудовская Аравия).

Источник: Marca
Первый гол результат ошибки. Второй от штанги рикошет третий рикошет просто . А у вас что? Проход Винисиуса результаты ошибки защиты. Второй результат ошибки защиты на бумаге забили то что не должны были. И не забили то что могли забить. Как и Удар Ямаля в упор прямо во вратаря . Выход 1&1 Рэшфорда который ступил в конце. Это так же могли быть голы. Как и тычок Каррераса в руки Гарсии в конце матча. Это так же мог быть голом. Так что обесценивать чужое и украшать своё это глупо
